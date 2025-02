Ergänzende Meldung im Bezug auf den Auftrag Nr. 5580768 - schwerer Verkehrsunfall auf der B327, Höhe Ortslage Gödenroth

Danach kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW, der unmittelbar hinter dem zunächst gestriffenen PKW fuhr.



Hierbei wurde eine Person schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Eine Person musste aus ihrem PKW durch die örtliche Feuerwehr gerettet werden, da sie in ihrem PKW eingeklemmt wurde. Es entstand teils erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.



Die über Stunden zum Zweck der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrte Fahrbahn konnte gegen 23 h wieder freigegeben werden.



Die Ermittlungen zum Hintergrund des geschilderten Hergangs dauern an.



