Entlaufene Kuhherde sorgt für Vollsperrung auf der BAB 3

Am 30.11.2025 gegen 21:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine entlaufene Kuhherde, welche sich auf dem Parkplatz "Sessenhausen" neben der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt aufhielt.

Die Herde umfasste ca. 30 Tiere und hatte sich über das Notzufahrtstor Zugang zum Parkplatz verschafft.



Da nicht auszuschließen war, dass sich die Tiere auf die Autobahn begeben, wurde die BAB 3 in Fahrtrichtung für ca. 1 Stunde voll gesperrt bis der Tierhalter ermittelt und erreicht werden konnte. Dieser verbrachte die Tiere wohlbehalten zurück auf die Weide.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur

02602/9327-0





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell