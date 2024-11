Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der neue Leiter, Herr Polizeihauptkommissar Andreas Schäfer, wird im Rahmen einer Feierstunde in sein Amt eingeführt. Sein Vorgänger, Herr Erster Polizeihauptkommissar Joachim Pinger, wird in den Ruhestand verabschiedet.



Der offizielle Amtswechsel findet am



Mittwoch, den 06. November 2024, um 10:00 Uhr in der



Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler



Hauptstraße 116

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler



statt.



Interessierte Pressevertreter/-innen werden um kurze Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter service.presse@polizei.rlp.de oder 0261/103-2015 /-2014 /-2018 /-2025 gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



