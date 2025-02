Einbruch in Moselbad führt zu vorübergehender Schließung

Am heutigen Dienstag, 25.02.25 wurde der Polizei Koblenz gegen 05.30 Uhr ein Einbruch in das Moselbad in der Pastor-Klein-Straße gemeldet.



Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten in deliktstypischer Manier Schränke und Behältnisse.

Über das Stehlgut liegen noch keine Erkenntnisse vor, die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Schadenslage und der Spurensicherungsmaßnahmen bleibt das Bad zunächst geschlossen. Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass sich der/die Täter über einen längeren Zeitraum im Bad aufgehalten haben dürfte/n.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261- 92156 390 in Verbindung zu setzen.



