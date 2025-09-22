Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads in der Innenstadt von Koblenz

Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad entwendet worden war.
Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein E-Bike der Marke Canyon in einem geschätzten Wert von ca. 2500 Euro.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die
Zentrale Anzeigenbearbeitung
0261- 103 53162
oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.
