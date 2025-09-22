Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads in der Innenstadt von Koblenz

Am Freitag, 19.09.25 stellte der Geschädigte sein Fahrrad gegen 18 Uhr in der Schloßstraße Höhe Hausnummer 33 an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Faltschloss.



Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad entwendet worden war.

Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein E-Bike der Marke Canyon in einem geschätzten Wert von ca. 2500 Euro.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die



Zentrale Anzeigenbearbeitung



0261- 103 53162



oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



