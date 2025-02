Diebstahl eines Fahrrads an der Balduinbrücke- Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, 01.02.25, stellte der Geschädigte sein Fahrrad zusammen mit dem Fahrrad seines Begleiters gegen 20 Uhr an einem Laternenpfahl in der Nähe der Balduinbrücke, hier am oberen Eingang zum Parkhaus "Weisser Höfe", ab. Als die Besitzer gegen 23 Uhr zu der Örtlichkeit zurückkehrten, war das Schloss, mit welchem beiden Räder zusammengeschlossen worden waren, durchtrennt und ein Mountainbike fehlte.

Es handelte sich bei dem entwendeten Fahrrad um ein grau-schwarzes Mountainbike der Firma CUBE, Reifengröße 29 Zoll.



Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Nummer 0261 92156 300 in Verbindung zu setzen.



