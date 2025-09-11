Die Feuerwehr Andernach konnte bei Eintreffen am Brandort eine leichte Brandentwicklung auf einem Balkon feststellen, die schnell gelöscht war. Es wurden zwei Personen durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Zu einem Fremdschaden kam es nicht. Ersten Erkenntnissen zu Folge führte ein technischer Defekt auf einem Balkon zu dem Brand.
Brand in Andernach