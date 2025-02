Brand in Altenheim schnell gelöscht

Am frühen Morgen des 12.02.25 begaben sich Feuerwehr und Polizei aufgrund der Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Altenwohnheim auf der Karthause gegen 04.15 Uhr in die Karl- Härle-Straße. Vermutlich aufgrund einer unbeaufsichtigten Kerze kam es in einem Zimmer im 11. OG zu einem kleinen Brand, der durch Pflegekräfte umgehend mit eigenen Mitteln gelöscht werden konnte.

Es kam zu Beschädigungen des Mobiliars, zwei Personen wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchintoxikation ärztlich untersucht.



