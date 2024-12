BPOLD-KO: Verletzte Person durch Messerstiche im Hbf Wiesbaden/ Polizei fahndet nach Täter und dessen weiblicher Begleitung

Die beiden Personen gerieten im Vorfeld am Gleis 1 in eine körperliche Auseinandersetzung in welchem Verlauf einer der beiden Männer auf den anderen einstach.

Die Rettungsleitstelle Wiesbaden informierte die Bundespolizeidirektion Koblenz gegen 16:28 Uhr über den Vorfall.

Das schwerverletzte Opfer wurde sofort durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht und befindet sich derzeit außer Lebensgefahr.

Der unbekannte Täter war in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau.

Nach beiden wird derzeit unter Hochdruck gefahndet. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Durch den Vorfall waren die Gleise 1 und 2 im Hbf Wiesbaden bis 18:50 Uhr gesperrt.



Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.



