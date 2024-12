Bewaffneter Raubüberfall auf Shell- Tankstelle in Lahnstein - Folgemeldung

Mit Verweis auf die Erstmeldung von heute Morgen, 08.36 Uhr, teilt die Polizei mit, dass sich der Überall auf die Tankstelle gegen 07.30 Uhr ereignete.

Eine ca. 190 m große und maskierte männliche Person betrat die Filiale und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld, welches ihm sodann durch den Angestellten der Tankstelle ausgehändigt wurde.



Daraufhin verließ der Täter die Filiale und flüchtete in unbekannte Richtung.

Im Rahmen des Überfalls wurde niemand verletzt.



Zeugen, die Angaben zum Täter oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156 390 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.



