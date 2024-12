Betrunken durch die heilige Nacht

Am Dienstag, den 24.12.2024, um 20:36 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur ein unsicher geführter PKW auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln gemeldet.

Die Meldung konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung bestätigt werden. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise musste der PKW in der Nothaltebucht Dierdorf angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung des männlichen Fahrzeugführers konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus dem oberbayerischen Landkreis München muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.



