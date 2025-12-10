Betrug mit hohem Schaden in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Die Täter gaben sich als "Polizeibeamte" aus und
brachten das Opfer dazu, das Geld in gutem Glauben auszuhändigen.
In o.g. Zeitraum fiel in dem Bereich eine männliche Person auf, die
als Täter in Frage kommt. Sie wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- schlank
- circa 1,80 m groß
- circa 30 Jahre alt
- hellhäutig
- dunkle, kurze Haare
- keine Brille
- keinen Bart
- mit einer auffälligen roten Lederjacke und einer langen,
hellen Hose bekleidet
Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter
0261-92156390 in Verbindung zu setzen.
Insbesondere ist von Bedeutung, ob die vorgenannte Person im Bereich
Rauentalshöhe, Moselufer, Total-Tankstelle oder ALDI- Parkplatz
aufgefallen ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
