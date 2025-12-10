Betrug mit hohem Schaden in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Die Täter gaben sich als "Polizeibeamte" aus und

brachten das Opfer dazu, das Geld in gutem Glauben auszuhändigen.



In o.g. Zeitraum fiel in dem Bereich eine männliche Person auf, die

als Täter in Frage kommt. Sie wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- schlank

- circa 1,80 m groß

- circa 30 Jahre alt

- hellhäutig

- dunkle, kurze Haare

- keine Brille

- keinen Bart

- mit einer auffälligen roten Lederjacke und einer langen,

hellen Hose bekleidet



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter

0261-92156390 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere ist von Bedeutung, ob die vorgenannte Person im Bereich

Rauentalshöhe, Moselufer, Total-Tankstelle oder ALDI- Parkplatz

aufgefallen ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





