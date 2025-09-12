Die bedrohte Person konnte sich aus der gemeinsamen Wohnung flüchten. Nach Heranführen mehrerer Streifenwagen konnte der Beschuldigte widerstandlos in der Wohnung festgenommen werden.
Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.
Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.
Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die Westallee kurzzeitig für den Personen-/Fahrzeugverkehr gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
Pilahnstein@polizei.rlp.de
Telefon: 02621-913-0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Bedrohung mit einem Küchenmesser
Die bedrohte Person konnte sich aus der gemeinsamen Wohnung flüchten. Nach Heranführen mehrerer Streifenwagen konnte der Beschuldigte widerstandlos in der Wohnung festgenommen werden.