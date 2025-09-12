Bedrohung mit einem Küchenmesser

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es im Bereich der Westallee (OT Oberlahnstein) zu einem Bedrohungsdelikt zum Nachteil einer weiblichen Person.

Die bedrohte Person konnte sich aus der gemeinsamen Wohnung flüchten. Nach Heranführen mehrerer Streifenwagen konnte der Beschuldigte widerstandlos in der Wohnung festgenommen werden.

Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.



Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.



Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die Westallee kurzzeitig für den Personen-/Fahrzeugverkehr gesperrt werden.



