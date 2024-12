Bassenheim: randalierende Jugendliche

Durch einen Zeugen wurde am 23.12.2024, gegen 02:30 Uhr, mitgeteilt, dass in der Ortslage Bassenheim eine Gruppe Heranwachsende unterwegs sei, die Spiegel abtreten und Gullideckel aus der Verankerung heben.



Im Rahmen der Fahndung konnten sieben männliche Personen im Alter von 18 bis 19 Jahren festgestellt werden. Bei der Kontrolle konnte der 19-jährige Beschuldigte aus dem VGV Weißenthurm identifiziert werden. Im Nachgang wurden an zwei PKW beschädigte Spiegel festgestellt. Die Gullideckel wurden wieder eingesetzt. Den Personen wurde ein Platzverweis für die Ortslage Bassenheim erteilt.



