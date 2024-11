Andernach Bahnhof: Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum vom 19.10.2024, 20:30 Uhr bis 20.10.2024, 07:30 Uhr, wurde in den Kiosk im Bahnhof in Andernach eingebrochen.



Der/die unbekannten Täter hebelten ein Glas-Element der Eingangstüre auf und verschafften sich somit Zutritt zu dem Kiosk. Es wurden Nahrungsmittel entwendet.

Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen oder zu Tatverdächtigen geben können, werden geben sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

Polizei Andernach: 02632 – 9210



