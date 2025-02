Abschlussmeldung Polizeieinsatz St. Goarshausen

In Bezug auf die Erstmeldung von heute, 13.01 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Einsatz in St. Goarshausen mittlerweile beendet ist. Im Vorfeld kam es innerhalb einer Familie zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen.

Koblenz (ots) -



In Bezug auf die Erstmeldung von heute, 13.01 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Einsatz in St. Goarshausen mittlerweile beendet ist.



Im Vorfeld kam es innerhalb einer Familie zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen. Hierbei wurde eine Frau durch einen Gegenstand verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus verbracht. Die Verletzung wird als nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Aufgrund der unklaren Lage innerhalb der Wohnung, insbesondere was den Täter betrifft, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen.

Der Verantwortliche, ein naher Angehöriger des Opfers, konnte sodann in der Wohnung festgenommen werden. Hierbei wurde niemand verletzt.

Der Beschuldigte wurde dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell