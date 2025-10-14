61-jähriger Mann aus Andernach vermisst

Seit Montag, 13.10.25 wird der 61-jährige Manfred E. vermisst. Dieser verließ gegen 10 Uhr die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach mit unbekanntem Ziel.

Herr E. könnte sich in einer hilflosen Lage

befinden und benötigt Hilfe.

Beschreibung:



blaue Jeans

braunes T-Shirt

178cm

ca. 76kg



Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/yubqspW eingesehen werden.



Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei

Andernach (02632/921-0), die Kriminalwache (0261/92156 390) oder jede

andere Dienststelle entgegen.



