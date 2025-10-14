61-jähriger Mann aus Andernach vermisst

Herr E. könnte sich in einer hilflosen Lage
befinden und benötigt Hilfe.
Beschreibung:
blaue Jeans
braunes T-Shirt
178cm
ca. 76kg
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/yubqspW eingesehen werden.
Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei
Andernach (02632/921-0), die Kriminalwache (0261/92156 390) oder jede
andere Dienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
