Koblenz
61-jähriger Mann aus Andernach vermisst
Seit Montag, 13.10.25 wird der 61-jährige Manfred E. vermisst. Dieser verließ gegen 10 Uhr die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach mit unbekanntem Ziel.

Herr E. könnte sich in einer hilflosen Lage
befinden und benötigt Hilfe.
Beschreibung:

blaue Jeans
braunes T-Shirt
178cm
ca. 76kg

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/yubqspW eingesehen werden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei
Andernach (02632/921-0), die Kriminalwache (0261/92156 390) oder jede
andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

