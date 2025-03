46-jähriger Mann aus Koblenz vermisst

Seit Sonntag, 30.03.25 wird der 46-jährige Wladislaw S. aus Koblenz vermisst. Dieser dürfte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen.

Koblenz (ots) –



Seit Sonntag, 30.03.25 wird der 46-jährige Wladislaw S. aus Koblenz vermisst.

Dieser dürfte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen.

Herr S. hatte sich im Stadtgebiet von Koblenz von seiner Begleitperson getrennt und ist nun unbekannten Aufenthalts.



Beschreibung:



ca. 175cm groß

kräftige Statur

schwarze Hose (moderne Sporthose)

schwarze Nike Sportschuhe

schwarzes Longshirt

hellblauer (möglicherweise auch anthrazit) Pullover

kurze, dunkelblaue Jacke

große, auffällige Pocken-Impfnarbe am rechten Oberarm

auffälliges Zittern

Kettenraucher



Ein Lichtbild ist unter https://s.rlp.de/blRmjbn einsehbar.



Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Polizeipräsidium Koblenz

O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





