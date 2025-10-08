15-Jährige aus Stockhausen-Illfurth vermisst

Dort hat sie um 17 Uhr das Haus verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.



Personenbeschreibung:

- ca. 164 cm groß

- lange dunkelblonde Haare, gebunden zu einem Zopf

- kräftige Statur

- trug zuletzt eine hellblaue Jeans und einen grauen Pullover mit

Aufschrift



Fotos der Vermissten können hier eingesehen werden: https://s.rlp.de/egvEcWr



Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662 9558-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





