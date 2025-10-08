Koblenz
15-Jährige aus Stockhausen-Illfurth vermisst

Seit dem 07.10.2025 wird die 15-jährige Alisa Josefine Herrmann aus Stockhausen-Illfurth vermisst.

Dort hat sie um 17 Uhr das Haus verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Personenbeschreibung:
- ca. 164 cm groß
- lange dunkelblonde Haare, gebunden zu einem Zopf
- kräftige Statur
- trug zuletzt eine hellblaue Jeans und einen grauen Pullover mit
Aufschrift

Fotos der Vermissten können hier eingesehen werden: https://s.rlp.de/egvEcWr

Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662 9558-0.

