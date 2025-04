Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall zwischen Polch und Ochtendung verletzt...

Der Zweiradfahrer geriet infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve ins "Schlingern" und stürzte. Nach dem Sturz rutschte er mit seinem Leichtkraftrad unter einen entgegenkommenden PKW.



Der Motorradfahrer wurde derart verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.



In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Mayen darauf hin, dass gerade jetzt, zur Beginn der Zweiradsaison, die besonnene Fahrweise auf Motorrädern, eine besondere Bedeutung zukommt. Nach der Winterpause müssen die zweiradbegeisterten Fahrer wieder das Gefühl für die richtige (natürlich nicht überhöhte) Geschwindigkeit, das richtige Bremsen und das Verhalten der Maschine erlernen. Bei den ersten Ausfahrten ist die Achtsamkeit mit sich, der Maschine und allen anderen Verkehrsteilnehmern sehr wichtig und trägt zur Verkehrssicherheit aller bei.

Wir möchten, dass jeder gut und sicher ankommt.



