Zweifacher Kfz-Diebstahl - Zeugenaufruf

Die Tatörtlichkeit befindet sich unmittelbar an der L94 zwischen der Ortslage Welcherath und der B258 (Nürburgring). Zum o.g. Zeitpunkt wurde der Parkplatz von einem privaten Unternehmen für deren Zwecke betrieben und entsprechend gesichert.



Im Rahmen erster Ermittlungen dürfte sich der/die unbekannte Täter unberechtigter Weise über das dortige Zufahrtstor Zutritt zu der Parkfläche verschafft und in Folge dessen ein Quad und ein Gator-Nutzfahrzeug entwendet haben.



Folgende Kraftfahrzeuge wurden entwendet:



1.)

Quad, Marke: KYMCO, Typ: Z2 / Kymco MXU 550i, Kfz-Kennzeichen: Zulassungsabschnitt MY, Farbe: n.b.



2.)

Kfz (Nutzfahrzeug), Marke: CF MOTO Gator, Typ: CF600UTR / UFORCE 600, Kfz-Kennzeichen: Zulassungsabschnitt MY , Farbe: grün/schwarz/gelb



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache oder zu einem Tatverdächtigen/verdächtige Wahrnehmungen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



PHK Christopher Schmitz



Telefon: 02691-9250





