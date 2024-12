Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall in Mayen verletzt...

Am Dienstag, 03.12.2024 um 15:50 Uhr ereignete sich in der St. Veit-Straße in Mayen ein Verkehrsunfall bei dem zwei Fußgängerinnen leicht verletzt wurden.

Eine PKW-Fahrerin fuhr aus einer Grundstückseinfahrt an und stieß dabei mit zwei Fußgängerinnen zusammen, welche sich auf dem Gehweg befanden.

Dadurch erlitt eine Fußgängerin eine Verletzung am Fußknöchel und die andere Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich im Bereich des Nackens.



