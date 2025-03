Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Ernst

Am 31.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 06 Uhr und 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Auf dem Acker" in Ernst.

Ein dort befindliches Verkehrszeichen wurde dabei erheblich beschädigt. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile festgestellt werden. Aufgrund dieser Teile wird davon ausgegangen, dass der unfallflüchtige PKW die Farbe silber besitzt und stark am Kotflügel beschädigt ist.



Wer kann Angaben zum flüchtigen PKW, zum Unfallhergang oder zum genauen Unfallzeitpunkt machen?



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem unter der Tel. 02671-984/0 telefonisch in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem

PK'in Zenz

Moselstraße 31

56812 Cochem



Telefon: 02671-984/0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell