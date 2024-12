Wochenendbericht der PI Mayen

Mayen (ots) -



Diebstahl von zwei Fahrrädern



Mendig, 04.12. - 06.12.2024



Im Zeitraum vom 04.12.2024, 08:00 Uhr, bis zum 06.12.2024, 17:00 Uhr, wurden in der Pellenzstraße in Mendig ein Trekking-E-Bike und ein Mountain-Bike entwendet.



Einbruch in Bäckereifiliale



Mayen, 07.12.2024



Im Rahmen der Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte gegen 04:50 Uhr eine aufgehebelte Eingangstür einer Bäckerei in der Koblenzer Straße.

Unbekannte Täter brachen im Laufe der Nacht in die Bäckerei ein und entwendeten Diebesgut in noch unbekannter Höhe.



Zeugenhinweise unter 026518010 an die Polizeiinspektion Mayen.



