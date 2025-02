Wechsel bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der 46-jährige Polizeihauptkommissar folgt Andreas Schäfer, der seinerseits die Leitung der Dienststelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler übernommen hat.



Nach Ausbildungs- und Verwendungszeiten bei der Polizei in Wittlich-Wengerohr, bei der Polizei in Remagen und der Polizei in Mayen kehrt PHK Kirschner zur PI Bad Neuenahr-Ahrweiler zurück, wo er bereits zuvor als Abwesenheitsvertreter der Dienstgruppenleitung tätig war. Es folgten weitere Stationen als Dienstgruppenleiter in Adenau und Mayen und zuletzt bei einer Verwendung beim Polizeipräsidium Koblenz.

Kirschner, der privat mit seiner Familie in Boos wohnt, freut sich auf sein neues Tätigkeitsfeld, die einhergehenden Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den hiesigen Kolleginnen und Kollegen und den Bürgerinnen und Bürgern im Ahrtal.



Gemeinsam mit dem Leiter der Inspektion, Herrn Polizeihauptkommissar Andreas Schäfer, ist er für ein Dienstgebiet mit ca. 193 Quadratkilometern und ca. 47.000 Einwohnern zuständig.



In einer kleinen feierlichen Runde begrüßten der Leiter der Polizeidirektion Mayen, Herr Kriminaldirektor Ralf Durben, der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Herr Polizeihauptkommissar Pascal Rowald und der Leiter der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler, Herr Andreas Schäfer die neue Führungskraft.



