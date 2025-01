Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden in der Ortslage Ediger- Eller die Wahlplakate der AfD abgehangen.

Die Wahlplakate konnten später in einem Mülleimer wieder aufgefunden werden.

Hinweise zu der Sachbeschädigung bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem

R. Hausmann, EPHK



Telefon: 02671- 9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell