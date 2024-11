Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Vermutlich im Zeitraum von Freitag, 11.10.2024, bis Mittwoch, 16.10.2024, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Regenfallrohr in der Hauptstraße in Hönningen.

Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass es sich bei dem verkehrsunfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um ein größeres Fahrzeug (Bus oder LKW) handeln müsste. Vermutlich streifte der Fahrzeugführer mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs das Fallrohr und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Adenau zu melden.



