Verkehrsunfallflucht – Hinweise und Zeugen gesucht

Gestern, den 23.02.2025 ereignete sich während des Karnevalsumzugs in Bad Neuenahr in dem Zeitraum von 12:30 Uhr bis 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Geschädigte parkte mit seinem schwarzen Renault, auf dem stark frequentieren Schotterparkplatz des Busbahnhofs in Bad Neuenahr. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen großflächigen Blechschaden an der Fahrzeugseite.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell