Verkehrsunfallflucht - Fahrer schwerverletzt - Zeugenaufruf

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte zunächst eine schwer verletzte Person auf dem Boden liegend sowie dessen Pkw in einer Böschung festgestellt werden.



Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr die vor Ort befindliche Person mit seinem Pkw die K2 aus Fahrtrichtung Bauler kommend in Fahrtrichtung Wiesemscheid.

Kurz nach dem Ortsausgang Bauler kam ein bisher unbekanntes sowie zugleich entgegenkommendes Fahrzeug auf die Gegenspur, sodass es daraus resultierend zu einem Ausweichmanöver kam. In Folge dessen verunfallte der Pkw, der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich im Anschluss, mutmaßlich in Fahrtrichtung Bauler, von der Unfallörtlichkeit.



Die verletzte Person wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.



