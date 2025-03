Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Adenau für das Jahr 2024

Gesamtbetrachtung: (Zahlen in Klammern aus dem Jahre 2023)



Im Jahr 2024 hat die PI Adenau 1262 (1188) Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Dies bedeutet eine Zunahme von Unfällen im Vergleich zum Vorjahr von +74 Unfällen (+6,2%).



Die Gesamtzahl der bei einem Verkehrsunfall verunglückten Personen ist im Jahr 2024 von 169 (2023) auf 192 (+13,6%) gestiegen.

In Folge dieser Verkehrsunfälle erlagen 5 (2) Personen ihren schweren Verletzungen. 51 (30) Personen wurden schwerverletzt und 136 (137) Personen leichtverletzt.



Der Schwerpunkt der Unfallbelastung im Jahre 2024 lag wie in den vergangenen Jahren auf den überörtlichen Straßen.

Der größte Teil der Verkehrsunfälle ereignete sich mit 424 Unfällen auf den Bundesstraßen des Dienstgebietes, 295 Unfälle wurden auf Landstraßen und 155 Unfälle auf den Kreisstraßen polizeilich aufgenommen.

388 Unfälle ereigneten sich auf den Gemeindestraßen, hierbei handelt es sich überwiegend um sogenannte "Parkplatzrempler".



Die PI Adenau verzeichnete im Jahr 2024, 382 (413) Wildunfälle. Hierbei wurden 3 (0) Personen schwer- und 2 (5) Personen leicht verletzt.



Verkehrsunfälle Nürburgring:



Anlässlich der "Touristenfahrten" auf dem Nürburgring wurden im Jahr 2024 gesamt 105 (82) Verkehrsunfälle von der PI Adenau polizeilich aufgenommen.

Hierbei erlagen 2 (0) Personen ihren schweren Verletzungen. 23 (17) Personen wurden schwerverletzt und 29 (36) Personen leichtverletzt.



Unfälle infolge mangelnder Verkehrstüchtigkeit:

Bei der PI Adenau wurden im Jahr 2024 gesamt 22 (15) Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel (Alkohol und Drogen) aufgenommen.

1 (0) Person erlag dabei ihren schweren Verletzungen. 3 (2) Personen wurden schwerverletzt - und 7 (3) Personen wurden leichtverletzt.



Die Zahlen aus dem Jahr 2024 bewegen sich auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2022.

Die Polizei Adenau legt bereits besonderen Augenmerk auf berauschte Fahrer, wir werden auch in Zukunft unsere Kontrollen in diesen Be-reichen konsequent fortsetzen.



Unfälle mit Jungen Fahrern (18-24 Jahre):

Im Jahr 2024 ereigneten sich 280 (245) Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Jungen Fahrern. Im Jahr 2019 lag diese Zahl noch bei 312. Bei den Unfällen dieser Altersgruppe verunglückten 32 (42) Junge Fahrer. 8 (4) Personen wurden dabei schwer - und 24 (38) Menschen leicht verletzt.



Unfälle mit Kindern (bis 14 Jahre):



Im Jahr 2024 wurden von der PI Adenau 4 (6) Verkehrsunfälle verzeichnet, bei denen Kinder dieser Altersgruppe verletzt wurden. Bei diesen Verkehrsunfällen wurde 1 (0) Kind als Radfahrer schwerverletzt und 6 (4) Kinder als Mitfahrer im Fahrzeug leichtverletzt.



Die Polizeiinspektion Adenau wird weiterhin Kontrollen, vor allem an Schulen und Kindergärten, durchführen. Hier wird insbesondere die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen überprüft.

Wir bitten die Eltern auch auf kurzen Strecken ihre Kinder ordnungsgemäß im Fahrzeug zu sichern.



Unfälle mit Seniorinnen und Senioren (65 Jahre und älter):

An 198 (190) Verkehrsunfällen waren Senioren beteiligt.

Bei den Unfällen dieser Altersgruppe erlagen 2 (0) Personen ihren schweren Verletzungen, 5 (6) Senioren wurden schwerverletzt und 12 (12) Senioren leichtverletzt.



Unfälle mit motorisierten Zweirädern:



Von der PI Adenau wurden im vergangenen Jahr 80 (74) Verkehrsunfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweiradfahrern aufgenommen.

Bei diesen Unfällen wurden 29 (19) Kradfahrer schwer - und 36 (34) Kradfahrer leicht verletzt. 3 (2) Kradfahrer erlagen in Folge der Unfälle ihren tödlichen Verletzungen.

Wir werden auch weiterhin gezielte Kontrollmaßnahmen zur Überwachung des Zweiradverkehrs durchführen.



Hauptunfallursachen:



An der Spitze der Hauptunfallursachen stehen nach wie vor die viel zu hohen Geschwindigkeiten und zu der zu geringe Abstand.

Darüber hinaus dürfte die Ablenkung, insbesondere durch die Nutzung eines Mobiltelefons im Straßenverkehr, für zahlreiche Verkehrsunfälle verantwortlich sein. Die Ablenkung durch mobile Geräte wird immer noch unterschätzt. Wir werden auch in diesem Bereich unsere Kontrollen aufrechterhalten und appellieren an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer.



Fazit:



Leider wird überwiegend auf den überörtlichen Straßen immer noch viel zu schnell gefahren. Wenn währenddessen auch noch schnell eine Nachricht am Mobiltelefon geschrieben wird, steigt die Unfallgefahr stark an. Daher bleibt nur an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer zu appellieren, mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren und sich nicht durch ihr Mobiltelefon ablenken zu lassen!



Weiterhin werden die Beamtinnen und Beamten der Polizei Adenau den Kontrolldruck im Bereich der Raser und Poser rund um den Nürburgring hochhalten und konsequent die Verstöße ahnden.



Wir wünschen allen immer eine gute Fahrt.



Oliver Reichert



Polizeihauptkommissar

Leiter Polizeiinspektion Adenau



