Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Am Montag, den 23.12.2024 gegen 13:06 Uhr ereignete sich auf der B 262 von der Anschlussstelle Mayen (A 48) kommend in Fahrtrichtung Mayen ein Verkehrsunfall.





An dem Verkehrsunfall sei ein weißer Pkw beteiligt gewesen, welcher aus unbekanntem Grund eine Vollbremsung durchführte, woraufhin es zu einem Auffahrunfall kam.



Nun wird der Fahrer des weißen Pkw gesucht, Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen unter der Tel.: 02651-801-0 zu melden.



