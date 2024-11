Verkehrsunfall mit Traktor

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Traktor mit Anhängegerät auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im Anschluss in den angrenzenden Graben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Eine weitere Person wurde mit schweren Gesichtsverletzungen zur Uniklinik Bonn verbracht.

Im Einsatz waren neben der Polizei Adenau, die Feuerwehr mit starken Kräften sowie ein Notarzt und mehrere Rettungswagen.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können oder den mit mehreren Personen besetzten Traktor zuvor festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau unter 02691-9250 in Verbindung zu setzen.



