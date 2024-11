Verkehrsunfall mit Personenschaden L114 bei Wehr

Nach derzeitigem Stand befuhr der Pkw die L114 von Wehr kommend in Richtung Glees und geriet aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Passieren des dortigen Grünstreifens fuhr der Pkw über die Schräge unter der Brücke der BAB61 und kam letztendlich in der dahinter befindlichen Böschung zum Stillstand.



Der Fahrer wurde schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei befanden sich die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.



Zurzeit erfolgen noch Spurensicherungsarbeiten mit Unterstützung des spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Koblenz. Aus diesem Grund kann es innerhalb der nächsten Stunden zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen infolge einer Sperrung der Strecke kommen.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Tel.: 02642 / 93820



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell