Verkehrsunfall mit Personenschaden - Ergänzung zur Erstmeldung von 17:29 Uhr

Am 06.12.2024 gegen 17 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau die L73 aus Insul kommend, in Fahrtrichtung Schuld.

In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand. Der Fahrer wurde im Fahrzeug einklemmt. Durch umgehend eingeleitete Rettungsmaßnahmen konnte der Fahrer zügig durch die Feuerwehr befreit und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aktuell kann von schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ausgegangen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die L73 zwischen Insul und Schuld voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.



