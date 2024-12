Verkehrsunfall auf der B 258 - Traktorfahrer als Zeuge gesucht

In der Nacht von Montag, 30.12.2024 auf Dienstag, 31.12.2024 kam es gegen 00:10 Uhr auf der B 258 in der Gemarkung Dorsel zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine junge Fahrzeugführerin verlor, aufgrund abschließend nicht geklärter Ursache, die Kontrolle über ihren Pkw und rutschte in Folge dessen in den Straßengraben. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden, die Fahrzeugführerin sowie eine Beifahrerin blieben unverletzt.



In diesem Zusammenhang benannten Zeugen des Verkehrsunfalles vor Ort einen entgegenkommenden, auffallend hell / weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Traktor. Der Fahrer dieses Traktors kann möglicherweise sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall machen und wird, neben weiteren potentiellen Zeugen des Verkehrsunfalles, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.



