Verkehrskontrollen

Ausreichende Beleuchtung ist von erheblicher Bedeutung für die Verkehrssicherheit.

„Sehen und gesehen werden“ ist im Straßenverkehr überlebenswichtig.

Es wurden 22 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden 6 Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt.

Bei Tageslicht wurden die Kontrollen mit Blick auf Gurt und Handyverstöße in Faid fortgesetzt.

Insgesamt wurden 26 Fahrzeuge kontrolliert, dabei wurden 15 Verstöße festgestellt. Die Fahrzeugführer entsprechend verwarnt bzw. angezeigt.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Fahren sie vorsichtig und kommen sie gut durch die dunkle Jahreszeit.



