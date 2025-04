Verkehrskontrollen in der Region um den Nürburgring

Dabei wurden insbesondere technisch veränderte Fahrzeuge kontrolliert.



Durch die Beamten konnte trotz regnerischem Wetter bei insgesamt sechs Fahrzeugen im Rahmen der Verkehrskontrolle ermittelt werden, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei einem dieser Fahrzeuge wurde mittels eines Schallpegelmessgerätes festgestellt, dass der Pkw die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragene Lautstärke überschreitet. Der genannte Pkw wurde im Anschluss sichergestellt und durch einen Abschleppdienst in Verwahrung genommen. Dort wird er einem Gutachter vorgeführt. Insbesondere in der Region um den Nürburgring kommt es vermehrt zu Beschwerden aufgrund lauter Fahrzeuge.

Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Neben der Überprüfung des technischen Zustandes der Fahrzeuge wurde ebenfalls die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft. Bei einem Fahrzeugführer ergab sich der Anfangsverdacht, dass dieser unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen.

Beim Führen eines Kraftfahrzeuges gilt für den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC im Blut. Bis zu einem Alter von 21 Jahren und in der Probezeit gilt weiterhin ein Cannabis-Verbot, ähnlich wie beim Alkohol. Der Mischkonsum von Alkohol und Cannabis verstärkt die negative Wirkung und ist darum ebenfalls verboten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Weiler, PK



Telefon: 02691-9250





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell