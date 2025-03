Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 29.03.2025 gegen 15:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Mendig.



Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen VW Golf die Heidenstockstraße in Mendig in Richtung Poststraße. Auf Höhe der letzten Engstelle kam ihm ein weißer VW, vermutlich SUV, mittig der Fahrbahn entgegen. Aufgrund dessen musste der Golf-Fahrer nach rechts auf den hohen Bordstein der Engstelle ausweichen. Dadurch wurden beide Reifen seines Fahrzeugs beschädigt.

Der Fahrer des weißen SUV setzte anschließend seine Fahrt fort.

Zeugen des Verkehrsunfalls, sowie der Fahrer des weißen SUV werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Scherhag, PK'in

Rosengasse 2

56727 Mayen

Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell