Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 04.12.2024 kam es gegen 21:05 Uhr auf der L117 zwischen Ochtendung und Plaidt, auf Höhe der Zentraldeponie "Eiterköpfe", zu einem Verkehrsunfall durch Spiegel-Spiegel-Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.



Hierbei geriet eine schwarze Mercedes-Benz Limousine auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw.

Die fahrzeugführende Person der schwarzen Mercedes-Benz Limousine setzte ihre Fahrt im Anschluss in Richtung Plaidt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Hinweise zum flüchtigen Mercedes-Benz (fehlender linker Außenspiegel) bitte an die Polizeiinspektion Mayen.



