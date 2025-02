Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Bachstraße, Mayen - 19.02.2025

Am Mittwoch, dem 19.02.2025, kam es gegen 13:06 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bachstraße auf Höhe des Schulhofes, in Mayen.





Hier bog ein schwarzer SUV aus dem "Römerstieg" auf die Bachstraße in Richtung Habsburgring ab. Auf der Fahrbahnseite des SUV standen mehrere PKW geparkt auf der Fahrbahn.



Eine weitere Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Bachstraße in Richtung Schwimmbad, demnach dem SUV entgegen. Auf ihrer Seite standen mehrere PKW in dem dortigen Parkstreifen geparkt.



Der entgegenkommende SUV fuhr weiter, obwohl er der Mercedes Fahrerin Vorrang gewähren musste, weshalb diese ausweichen musste und es zu einer Kollision mit einem auf dem Parkstreifen geparkten PKW kam.



Sollten Sie Hinweise zu dem unfallbeteiligten schwarzen SUV geben können, melden Sie sich bitte bei hiesiger Polizeiinspektion Mayen.



Verfasser: T. Engel, PK



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell