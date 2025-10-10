Umweltdelikte - Kripo Mayen bittet um Hinweise





Fall 1 - Kottenheim:



Am 03.10.2025 wurde vor dem Bürgerhaus in Kottenheim eine mit Altöl gefüllte Tabakdose abgestellt. Das Öl lief über und sickerte in die Fugen des Bodenpflasters.



Fall 2 - Mayen:



Am 04.10.2025 wurde am Mitfahrerparkplatz an der BAB 48 bei Mayen ein Kanister mit Altöl aufgefunden.



Fall 3 - Sinzig-Löhndorf:



Am 04.10.2025 wurden zwei mit Altöl gefüllte Kanister auf dem Mitfahrerparkplatz an der BAB 61 bei Sinzig-Löhndorf entdeckt.



In allen Fällen besteht der Verdacht auf umweltgefährdende Abfallentsorgung.



Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.



