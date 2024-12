Pressemeldung der Polizei Mayen

Verkehrsunfälle mit Flucht: Am 20.12.2024 gegen 23:00 Uhr kam es in der Bachstraße in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch einen grauen Audi RS3 wurde beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer des Audi verließ jedoch unerlaubt die Unfallstelle.



Im Zeitraum 19.12.2024 17:30 Uhr bis 20.12.2024 07:55 Uhr wurde ein parkender PKW in Polch in der Straße "Am Bahnhof" durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.



Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug:



Im Zeitraum 19.12.2024 bis 20.12.2024 wurde ein PKW VW Crafter in der "Von-der-Leyen-Straße" in Mayen durch zerkratzen des Lacks mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Täter ist bislang unbekannt.



Hinweise zu dem Verkehrsunfall bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen





Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell