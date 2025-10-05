Poser und Raser im Visier: Polizei Adenau ahndet zahlreiche Verstöße

Gerade zum Ende der Rennsaison nutzten noch einige Touristen das Event der s.g. „Green Hell Driving Days“ aus, um die letzten Runden auf der Nürburgring Nordschleife zu drehen. Doch was für die Einen ein rasant aufregendes Erlebnis ist, kann für die Anwohner störend und belästigend sein. Somit standen am Wochenende vom Donnerstag (02.10.25) bis Sonntag (05.10.25) genau die Fahrzeugführer im Fokus, welche für Raserei und Lärmbelästigung verantwortlich sind.



Auf den Zufahrtsstraßen rund um den Nürburgring wurden federführend durch die Polizeiinspektion Adenau mit Unterstützung benachbarter Polizeidienststellen Verkehrskontrollen, mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden bei den Kontrollmaßnahmen Verwarnungsgelder erhoben und mehrere Bußgeldverfahren wegen diverser Verstöße, u.a. „Driften“, Verursachen unnötigen Lärms oder des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.



Bei drei Verkehrsteilnehmern konnte zudem festgestellt werden, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol standen. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.



Besonders ein Fahrzeugführer zog am Wochenende mit seiner grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise die Aufmerksamkeit auf sich. Der Fahrer eines BMW fuhr auf der L10 „Hohe Acht“ in Richtung Adenau mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Kurven. Anschließend bremste der Fahrer seinen PKW mehrmals bis zum Stillstand ab, um ihn anschließend wieder stark zu beschleunigen. Nur durch schnelle Reaktionszeiten anderer Verkehrsteilnehmer konnte ein Unfall vermieden werden. Gegen den Fahrer wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde dessen Führerschein vor Ort beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.



In der Gesamtbilanz des langen Wochenendes wurden insgesamt 29 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei 21 ausländischen Fahrzeugführern wurden Sicherheitsleistungen zur Sicherstellung der Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens vor Ort einbehalten.



Bei den Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Adenau und die Verkehrsdirektion Koblenz konnten insgesamt 125 Verstöße festgestellt werden. Der schnellste Fahrzeugführer wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 70km/h mit 113km/h gemessen.



Des Weiteren ereigneten sich am langen Wochenende insgesamt acht Verkehrsunfälle. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt.



Die Polizeiinspektion Adenau wird auch weiterhin weitere Kontrollmaßnahmen durchführen, um dem verkehrswidrigen Verhalten mancher Fahrzeugführer entgegenzuwirken.



