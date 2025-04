Polizeiliche Fahndung nach Sportskanonen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -



Zu einer ganz besonderen Veranstaltung im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Deine Polizeit" hatte die Polizeiinspektion Ahrweiler am Samstag, 29.03.2025 eingeladen.

Unter dem Motto `Fit like a cop´ hatte sich das Organisationsteam um Polizeihauptkommissarin Christiane Mausberg Henriques ein abwechslungsreiches sportliches Mitmachprogramm ausgedacht, um den persönlichen Fitness-Stand zu überprüfen.

Bei der Begrüßung durch Inspektionsleiter EPHK Andreas Schäfer kündigte dieser im fast zu kleinen Besprechungsraum einen interessanten Tagesablauf für die 27 interessierten Teilnehmer zwischen 14 und 24 Jahren an: "Heute könnt ihr beim Einsatztraining unsere Eingriffstechniken ausprobieren, aber auch die körperlichen Belastungen beim Tragen der Schutzausrüstung kennenlernen."

In passenden 2er-Teams ging's zur ersten Station. Polizeihauptkommissar Marcus Tilch, behördlicher Gesundheitsmanager des Polizeipräsidiums Koblenz, ist für die Förderung der Fitness der Belegschaft zuständig. In einem anspruchsvollen HIT-Training (High Intensive Training) konnten die Jugendlichen beim Zirkeltraining ihre persönlichen Grenzen testen.

Nebenbei wurden die im Bewerbertest erforderlichen Anforderungen im Klimmzughang und beim Standweitsprung gemessen, so dass allen klar wurde, ob der jeweilige Trainingszustand derzeit ausreicht, um einen Einstellungstest zu bestehen.

Die zweite Gruppe startete mit Eingriffstechnik, die von Polizeikommissar Philip Peters im Hof der Polizeiinspektion gezeigt wurde. Als aktiver Kampfsportler wurde auch diese Station durch einen Fachmann mit fundiertem Wissen und Können geleitet.

Nach einem lockeren Aufwärmtraining zeigte Philip Peters verschiedene Schlag- und Abwehrtechniken aus dem Bereich des Einsatztrainings, die gegenseitig angewendet wurden. Anschließend übten die Teams Zugriffstechniken, bei denen diesmal zur allgemeinen Erheiterung der Polizeibeamte selbst abgeführt wurde.

Im Anschluss daran konnten die Treffsicherheit am "Schießstand" getestet werden. Hierbei ging es weniger um das tatsächliche Schießen mit Nachbau-Spielzeugpistolen, sondern vielmehr um das Erlernen des Waffenhandlings und Einnehmen verschiedener Anschläge.

An der letzten Station zeigten die beiden Polizeihauptkommissarinnen Sarah Haas und Christiane Mausberg Henriques, welche Ausstattung die Kollegen bei der Bereitschaftspolizei bei ihren Einsätzen anlegen. Mit Helm, Schutzweste und Protektoren des Einsatzanzuges einer Hundertschaft bekleidet, wurde ein Parcours durchlaufen und welchem verschiedene Aufgabenstellungen gelöst werden mussten.

Alexandra (16) zeigte sich überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass das Tragen der Schutzausrüstung so anstrengend ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, den ganzen Tag damit rumzulaufen. Auch der Beschuss mit den Tennisbällen hat mir klargemacht, wie es sich anfühlen muss, mit Steinen oder Flaschen beworfen zu werden."

Die guten Rückmeldungen haben gezeigt, dass der Tag sowohl den Teilnehmenden als auch den Polizisten wirklich Spaß gemacht hat.



