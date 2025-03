Polizeierlebnistage

Euch interessiert die Arbeit der Kriminalpolizei oder das Studium und Leben auf unserem Campus Hahn? Dann meldet euch gerne per E-Mail an uns unter folgender E-Mail Adresse: piadenau.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Unser Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 9. Bewerbungsschluss ist der 31.03.2025. Die Einstellungsberater der Polizeiinspektion Adenau freuen sich auf interessante und spannende Tage mit euch.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Neuerburg, PHK

Telefon: 02691 925-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell