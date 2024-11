POL-PDMY: Zeugenaufruf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Müllenbach (Kreis Ahrweiler) (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag, dem 22.11.2024 bis Montagmorgen, dem 25.11.2024 verunfallte ein Fahrzeug auf der K 72 zwischen der Ortschaft Müllenbach und der L 94. Nach ersten Ermittlungen verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Zaunanlage des Campingplatzes "Camping am Nürburgring".