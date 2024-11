POL-PDMY: Zeugenaufruf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, den 21.11.2024, gegen 05:45 Uhr, wurde hiesige Dienststelle in der Gemarkung Weibern, Einmündungsbereich L114/K64 Fahrtrichtung Wehr, über ein verunfallten Pkw in Kenntnis gesetzt.





Der Pkw konnte im beschriebenen Einmündungsbereich, circa 5 Meter in einem angrenzenden Feld stehend, festgestellt werden. Bei dem Pkw handelte es sich um einen älteren roten 3er BMW aus dem Zulassungsbezirk Ahrweiler (Kennzeichen: AW-).

Der Pkw war verschlossen sowie augenscheinlich unbeschädigt.



Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift persönlich angetroffen werden. Dieser räumte die zurückliegende Verkehrssituation sowie die eigene Fahrereigenschaft ein.

Bei dem Fahrzeugführer konnte seitens der eingesetzten Kräfte Atemalkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest wurde abgelehnt.



Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wurde gegen diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Beschuldigte wurde anschließend zur Polizeiinspektion Adenau verbracht. Dort wurde diesem eine Blutprobe entnommen.



Nach ersten Ermittlungen dürfte der beschuldigte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Unfallstelle aus Fahrtrichtung Rieden (K19 / Teilstück K64) in Fahrtrichtung Weibern erreicht haben. Hierbei kam dieser mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden landwirtschaftlichen Feld zum Stehen.

Die Unfallzeit dürfte sich auf ca. 05:00 Uhr belaufen.



Zeugen, welche zum Unfallzeitpunkt sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.



