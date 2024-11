POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Wershofen

Am Freitag, den 22.11.2024, in dem Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Wershofen, im dortigen Einmündungsbereich Nordstraße / Hauptstraße.