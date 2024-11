POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Ettringen

Nach ersten Ermittlungen kollidierte beim Befahren der abschüssigen Bergstraße, auf schneeglatter Fahrbahn, ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einem, im Bereich Bergstraße, geparkten PKW. Der PKW, ein blauer Dacia, wurde hierbei an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der beschädigte PKW war im Bereich der Bergstraße, Einmündung Bachstraße, hinter der dortigen Gemeindehalle am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.



Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, mutmaßlich in Richtung Bachstraße.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang sowie zum Fahrzeugführer tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Mayen (Tel.: 02651/8010) in Verbindung zu setzen.



