POL-PDMY: Zeugenaufruf - Diebstahl von Kupferstromkabel

Das in Rede stehende Stromkabel war dort offen auf dem Baustellengelände verlegt worden.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte dieses mit geeigneten Werkzeugen abgetrennt und aufgrund des Gesamtgewichtes mittels eines in der Nähe des Tatortes bereitstehenden Fahrzeugs abtransportiert worden sein.



Der Schaden dürfte schätzungsweise im unteren fünfstelligen Bereich liegen.



Zeugen, welche sich zum o.g. Tatzeitraum im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße aufgehalten und verdächtige Wahrnehmungen, wie bspw. Fahrzeuge oder Personen, getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen,



